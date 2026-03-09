Bloomberg: Богатые жители Азии хотят вывести свои активы из Дубая

Состоятельные инвесторы из стран Азии временно приостанавливают намерения о перемещении капитала в Дубай и наоборот обдумывают сокращение своих активов на Ближнем Востоке. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.
«В последние годы Дубай стал предпочтительным центром накопления капитала для предпринимателей и состоятельных семей из Азии», — говорится в материале.
Издание отметило, что разгоревшийся вооруженный конфликт между США, Израилем и Ираном заставил задуматься азиатских инвесторов о репутации города в качестве надежного и безопасного центра для финансовых операций и вложений.
По словам главы гонконгской компании Annum Capital Ника Сяо, на данный момент азиатские инвесторы корректируют свои подходы и, вероятно, начали возвращать средства в такие центры как Гонконг или Сингапур.
При этом руководитель Enness Global Ислей Робинсон полагает, что эти действия являются, скорее, временными мерами предосторожности.
Напомним, утром 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. Тегеран в ответ стал наносить удары по объектам на территории еврейского государства и американским базам на Ближнем Востоке.
5 марта иранские военные снова ударили по Бахрейну. КСИР заявил о беспилотном запуске по центру обработки данных компании Amazon.
Как писал сайт KP.RU, 7 марта Иран в рамках 27-ой волны операции «Правдивое обещание — 4» нанес ракетный удар по Хайфе и штаб-квартире американских войск в ОАЭ. Корпус стражей исламской революции (КСИР) уточнил, что применялись твердотопливные ракеты Khaibershekan.