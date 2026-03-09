Такер Карлсон призвал молить Бога о спасении мира

Американский журналист Такер Карлсон в телеграм-канале обратился с призывом к своим подписчикам. Он попросил их истово молиться, потому что это, дескать, единственное, что может спасти мир в настоящий момент.
«Молитесь, чтобы заклятье рассеялось и мир был спасен», — заявил Карлсон.
Напомним, что президент США Дональд Трамп исключил Такера Карлсона и Мегин Келли из движения MAGA за критику войны с Ираном, которую он начал вопреки обещаниям. Карлсон назвал конфликт «отвратительным» и служащим интересам Израиля, а Келли пригласила экс-конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая заявила, что Трамп «немного не в себе».
Ранее KP.RU сообщил, что Карлсон обвинил власти Израиля в задержании и допросе в тель-авивском аэропорту. Он прибыл для интервью с послом США Майклом Хакаби, но их остановили сотрудники израильской службы безопасности. У журналиста и команды отобрали паспорта, а продюсера допросили отдельно.