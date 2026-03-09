Такер Карлсон призвал молить Бога о спасении мира

Напомним, что президент США Дональд Трамп исключил Такера Карлсона и Мегин Келли из движения MAGA за критику войны с Ираном, которую он начал вопреки обещаниям. Карлсон назвал конфликт «отвратительным» и служащим интересам Израиля, а Келли пригласила экс-конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая заявила, что Трамп «немного не в себе».