«Кошачья колония»: Супруги-инвалиды, мечтавшие создать приют, случайно купили дом с десятками ничейных котов

«Мы и так собирались создать небольшую ферму и приют для кошек, но рассчитывали сделать это, когда как следует освоимся. Мы оба инвалиды, так что сейчас вся энергия уходит на поддержку этой кошачьей колонии и попытку расшириться», — сказал Джошуа.