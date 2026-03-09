Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Кошачья колония»: Супруги-инвалиды, мечтавшие создать приют, случайно купили дом с десятками ничейных котов

В США супруги купили дом и обнаружили в нем колонию из 43 кошек.

Источник: Комсомольская правда

В США супружеская пара приобрела недорогой дом, и новые владельцы, к удивлению, обнаружили, что там уже проживают 43 кошки. Об этом сообщило издание What’s The Jam.

В публикации отметили, что Джошуа и Фэй познакомились в 2020 году и с того момента мечтали о собственном доме, где хотели создать приют для животных. И недавно им случайно попался подходящий вариант — дом с большим участком за 70 тысяч долларов (5,5 миллиона рублей).

По словам пары, въехав в новое жилище, они узнали, что там уже живут 43 ничейные кошки. Как отметил мужчина, это было полной неожиданностью.

Вся энергия уходит на поддержку кошачьей колонии. Фото: приют Sunshine Pines Rescue.

«Мы и так собирались создать небольшую ферму и приют для кошек, но рассчитывали сделать это, когда как следует освоимся. Мы оба инвалиды, так что сейчас вся энергия уходит на поддержку этой кошачьей колонии и попытку расшириться», — сказал Джошуа.

В итоге супруги основали приют Sunshine Pines Rescue, где теперь заботятся о питомцах. После того, как об истории пары стало известно, любители животных стали помогать им.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Сети появилось видео от девушки из Таиланда, которая утверждала, что нашла свою сбежавшую кошку при помощи бродячих котов. Хозяйка обыскала всю округу в поисках питомца, но безрезультатно. Тогда она принялась показывать фото кошечки на смартфоне ее уличным собратьям. И через некоторое время потеряшка вернулась домой.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше