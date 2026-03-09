«Кошачья колония»: Супруги-инвалиды, мечтавшие создать приют, случайно купили дом с десятками ничейных котов

В США супружеская пара приобрела недорогой дом, и новые владельцы, к удивлению, обнаружили, что там уже проживают 43 кошки. Об этом сообщило издание What’s The Jam.
В публикации отметили, что Джошуа и Фэй познакомились в 2020 году и с того момента мечтали о собственном доме, где хотели создать приют для животных. И недавно им случайно попался подходящий вариант — дом с большим участком за 70 тысяч долларов (5,5 миллиона рублей).
По словам пары, въехав в новое жилище, они узнали, что там уже живут 43 ничейные кошки. Как отметил мужчина, это было полной неожиданностью.
Вся энергия уходит на поддержку кошачьей колонии. Фото: приют Sunshine Pines Rescue.
«Мы и так собирались создать небольшую ферму и приют для кошек, но рассчитывали сделать это, когда как следует освоимся. Мы оба инвалиды, так что сейчас вся энергия уходит на поддержку этой кошачьей колонии и попытку расшириться», — сказал Джошуа.
В итоге супруги основали приют Sunshine Pines Rescue, где теперь заботятся о питомцах. После того, как об истории пары стало известно, любители животных стали помогать им.
