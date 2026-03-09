Трамп: США пока не собираются вводить войска на территорию Ирана

В интервью газете New York Post он подчеркнул, что по этому вопросу не было принято никаких решений и даже не рассматривалась такая возможность. Это заявление было сделано в ответ на вопрос о возможном размещении американских военных на иранском подземном заводе по обогащению урана.
Кроме того, издание указывает, что Трамп не раскрыл детали своей стратегии в отношении недавно избранного верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.
Ранее KP.RU сообщил, что вместо США, в ночь на 21 января, Израиль провел наземную операцию на территории Ирана с участием «Моссад» и спецназа. Точное место и цели не разглашаются.