IT-эксперт Геллер рассказал, как избежать проникновения вирусов на телефон

IT-эксперт Артем Геллер заявил, что обновление смартфона может спасти от вирусных приложений.

Своевременное обновление смартфона способно защитить его от приложений, содержащих вредоносное программное обеспечение. Об этом NEWS.ru заявил IT-эксперт Артем Геллер.

По словам специалиста, обновления операционных систем часто включают улучшения в области безопасности, которые закрывают возможные лазейки, обнаруженные в старых версиях. Геллер подчеркнул важность установки актуальных версий ПО, чтобы разработчики успели устранить уязвимости.

Кроме того, эксперт настоятельно рекомендовал не скачивать программы из неизвестных источников и пользоваться только официальными магазинами приложений, встроенными в систему. Он предупредил, что не стоит игнорировать предупреждения системы безопасности при установке. По мнению Геллера, пренебрежение этими правилами в большинстве случаев приводит к проблемам с вредоносным ПО.

Ранее киберэксперт Игорь Бедеров рассказал, как понять, что смартфон заражён вирусом.