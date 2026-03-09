IT-эксперт Геллер рассказал, как избежать проникновения вирусов на телефон

Кроме того, эксперт настоятельно рекомендовал не скачивать программы из неизвестных источников и пользоваться только официальными магазинами приложений, встроенными в систему. Он предупредил, что не стоит игнорировать предупреждения системы безопасности при установке. По мнению Геллера, пренебрежение этими правилами в большинстве случаев приводит к проблемам с вредоносным ПО.