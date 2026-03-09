Врач Кокин назвал главные ошибки при измерении давления

Кардиолог обратил внимание на важность правильной позы. Измерение давления в сидячем положении и без опоры для спины приводит к активации симпатической нервной системы и повышению давления на 5−15 мм, а скрещенные ноги добавляют еще 2−8 мм. Ноги должны стоять на полу, спина опираться на спинку стула. Критично и положение руки: каждые 10 сантиметров выше уровня сердца снижают показатели на 7 мм, а ниже — завышают. Манжета должна находиться на уровне средней точки грудной клетки.