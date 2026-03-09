Врач Кокин назвал главные ошибки при измерении давления

Неправильное измерение артериального давления может привести к серьезным диагностическим ошибкам и необоснованной коррекции терапии. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-кардиолог Евгений Кокин.
По словам специалиста, даже незначительные погрешности в процедуре способны исказить результат. Самая распространенная ошибка — использование манжеты неподходящего размера: узкая манжета может завысить показатели на 10−40 мм ртутного столба. Также на результат влияют измерения сразу после физической нагрузки, употребления кофеина или курения, разговоры во время процедуры и недостаточный пятиминутный отдых перед замером. Все эти факторы приводят к завышению давления.
Кардиолог обратил внимание на важность правильной позы. Измерение давления в сидячем положении и без опоры для спины приводит к активации симпатической нервной системы и повышению давления на 5−15 мм, а скрещенные ноги добавляют еще 2−8 мм. Ноги должны стоять на полу, спина опираться на спинку стула. Критично и положение руки: каждые 10 сантиметров выше уровня сердца снижают показатели на 7 мм, а ниже — завышают. Манжета должна находиться на уровне средней точки грудной клетки.
Кокин также отметил, что на результаты влияют психологические факторы, такие как «эффект белого халата» или маскированная гипертония, а также наличие аритмий. Автоматические тонометры могут давать сбои при слабом пульсе или кальцификации артерий. Важна и исправность самого прибора: механические сфигмоманометры требуют ежегодной поверки, а в автоматических устройствах нужно следить за зарядом батареи.
Врач рекомендует измерять давление дважды с интервалом в одну-две минуты в спокойной обстановке, сидя с опорой для спины и ног, рукой на уровне сердца и манжетой подходящего размера на оголенной руке. При любых сомнениях в результатах следует провести суточное мониторирование артериального давления.
