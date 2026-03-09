Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп осудил решение Австралии вернуть на родину футболисток сборной Ирана

Дональд Трамп резко раскритиковал власти Австралии за отказ предоставить убежище иранским футболисткам.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп резко осудил решение австралийских властей вернуть на родину членов женской сборной Ирана по футболу, которые запросили убежище после вылета из Кубка Азии. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Австралия делает ужасную гуманитарную ошибку, позволяя насильственно вернуть женскую сборную в Иран, где игроки, скорее всего, будут убиты», — заявил Трамп, призвав Канберру предоставить спортсменкам убежище.

Он добавил, что США готовы принять их, если Австралия откажется это сделать.

Ранее сообщалось, что иранские футболистки отказались исполнять национальный гимн перед матчем с Южной Кореей, а после турнира попросили политического убежища. По словам Трампа, он обсуждал ситуацию с премьер-министром Австралии и отметил, что тот «отлично справляется с этой деликатной ситуацией».

6 марта стало известно, что Иранская сборная отказалась от участия в Паралимпийских играх в Италии.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше