Трамп осудил решение Австралии вернуть на родину футболисток сборной Ирана

«Австралия делает ужасную гуманитарную ошибку, позволяя насильственно вернуть женскую сборную в Иран, где игроки, скорее всего, будут убиты», — заявил Трамп, призвав Канберру предоставить спортсменкам убежище.
Он добавил, что США готовы принять их, если Австралия откажется это сделать.
Ранее сообщалось, что иранские футболистки отказались исполнять национальный гимн перед матчем с Южной Кореей, а после турнира попросили политического убежища. По словам Трампа, он обсуждал ситуацию с премьер-министром Австралии и отметил, что тот «отлично справляется с этой деликатной ситуацией».
6 марта стало известно, что Иранская сборная отказалась от участия в Паралимпийских играх в Италии.