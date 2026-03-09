В ФРГ осколки метеорита упали на жилые дома

Осколки крупного метеорита упали в Германии, повредив несколько домов. Никто не пострадал, хотя один из фрагментов угодил в здание, в котором находились люди. Очевидцы сообщали о ярких вспышках и хлопках в небе, а некоторые жители приняли болид за ракету. Ученые отметили, что падение такого крупного небесного тела — редкость.