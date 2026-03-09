Ричмонд
Автомобилистка не уступила дорогу, из-за чего погибли три человека под Волгодонском

Два водителя и пассажир разбились насмерть при столкновении легковушек на трассе в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 9 марта, в ДТП в Волгодонском районе погибли три человека. Об этом сообщили в социальных сетях региональной Госавтоинспекции.

— В 14 часов 49 минут на 21-м километре автодороги водитель транспортного средства «КИА Соул» при повороте налево не уступила дорогу «КИА K5», двигавшемуся со встречного направления прямо. В результате чего произошло столкновение, — уточнили в ведомстве.

Полицейские установили, что 50-летняя женщина за рулем «КИА Соул» скончалась на месте автоаварии еще до приезда бригады скорой помощи.

23-летний водитель автомобиля «КИА K5» умер от полученных травм при транспортировке в медицинское учреждение. Его 57-летняя пассажирка также получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью, и погибла на месте происшествия.

Полицейские установили, что 50-летняя женщина за рулем «КИА Соул» скончалась на месте. Фото: Госавтоинспекция РО.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДТП в Волгодонском районе погибли три человека. Сотрудники выясняли все обстоятельства на автодороге Титов — Потапов.

