На некоторых АЗС в Молдове ввели ограничения на дизель: Заправляться можно только на 250 леев

А экономическим агентам выдают только 50 литров [видео]

Источник: Комсомольская правда

В социальных сетях начала появляться информация, что на некоторых заправках ограничили выдачу дизельного топливо.

Судя по видео опубликованного Fără Filtre физическим лицам дизеля выдают максимум на 250 леев, а экономическим агентам — до 50 литров. За последние сутки стоимость дизеля увеличилась еще на 72 бана.

