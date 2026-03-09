На некоторых АЗС в Молдове ввели ограничения на дизель: Заправляться можно только на 250 леев

В социальных сетях начала появляться информация, что на некоторых заправках ограничили выдачу дизельного топливо.
Судя по видео опубликованного Fără Filtre физическим лицам дизеля выдают максимум на 250 леев, а экономическим агентам — до 50 литров. За последние сутки стоимость дизеля увеличилась еще на 72 бана.
