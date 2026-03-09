Ричмонд
Орбан: Правительство Венгрии ограничит цены на бензин и дизель

Решение о заморозке цен принято из-за ситуации на Ближнем Востоке и остановки Киевом нефтепровода «Дружба».

Источник: Комсомольская правда

Власти Венгрии для сдерживания роста цен на топливо с 10 марта ограничат цену на бензин и дизель. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

"Чтобы сдержать стремительный рост цен на топливо, с полуночи сегодня мы вводим защищенную цену для всех венгерских семей и предприятий: бензин — 595 форинтов (1,75 доллара), дизель — 615 форинтов (1,8 доллара), — написал политик.

Он уточнил, что решение о заморозке цен принято правительства из-за резкого роста цен на топливо в Европе в результате эскалации на Ближнем Востоке и остановки Киевом российского нефтепровода «Дружба».

Как писал сайт KP.RU, 9 марта премьеры Польши и Голландии Дональд Туск и Роб Йеттен призвали киевского главаря Владимира Зеленского найти благоразумное решение относительно прокачки российской нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки российской нефти в страну по «Дружбе» блокируют на Украине те же лица, которые в 2022 году организовали теракт на газопроводах «Северный поток».

