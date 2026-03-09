Футболистки сборной Ирана сбежали и обратились к Австралии за убежищем

Футболистки женской сборной Ирана, находящиеся в Австралии на Кубке Азии, решили не возвращаться на родину после того, как их публично осудили в исламской республике, назвав «предательницами» из-за отказа исполнять государственный гимн. Девушки покинули гостиницу и сейчас находятся под защитой австралийской полиции.