Футболистки сборной Ирана сбежали и обратились к Австралии за убежищем

Футболистки женской сборной Ирана, находящиеся в Австралии на Кубке Азии, решили не возвращаться на родину после того, как их публично осудили в исламской республике, назвав «предательницами» из-за отказа исполнять государственный гимн. Девушки покинули гостиницу и сейчас находятся под защитой австралийской полиции.
Президент США Дональд Трамп связался с премьер-министром Австралии Энтони Албанизи, чтобы обсудить судьбу спортсменок. Позже американский лидер сообщил, что премьер уже занимается этим вопросом, передает The Guardian.
Футболистки сборной Ирана 3 марта отказались исполнять гимн во время открытия матча. Спортсменки во главе с капитаном перед началом матча против Южной Кореи сохранили молчание. Произошедшее приравняли к госизмене, которая карается смертной казнью.
Протест футболисток произошел на фоне смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате удара Израиля. 28 февраля Трамп объявил о начале масштабной военной операции на территории Ирана. До этого ЦАХАЛ нанесла несколько ударов по Тегерану. Что известно о начале военного конфликта — в материале «Вечерней Москвы».