Башкирию в марте накрыл трескучий мороз. Синоптики сказали, когда он закончится

Как пояснили специалисты, нагрянувшие в республику холода по-настоящему аномальные и вызваны вторжением арктической воздушной массы. Метеорологи отмечают, что текущая температура воздуха ниже климатических нормы на 10−16 градусов (МЧС даже предупреждало, что в отдельным районах республики столбики термометров упадут до отметки в 35 градусов ниже нуля). Совсем скоро этот мороз закончится, но погода все равно будет не из приятных: выпадет снег, усилится ветер и поднимется метель.