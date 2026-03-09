Ричмонд
Башкирию в марте накрыл трескучий мороз. Синоптики сказали, когда он закончится

Аномальный мороз в Башкирии закончится в середине недели.

Источник: Комсомольская правда

Аномальные 30-градусные морозы, сковавшие Башкирию на этой неделе, закончатся уже 11 марта. Такой прогноз дали синоптики регионального Гидрометцентра.

Как пояснили специалисты, нагрянувшие в республику холода по-настоящему аномальные и вызваны вторжением арктической воздушной массы. Метеорологи отмечают, что текущая температура воздуха ниже климатических нормы на 10−16 градусов (МЧС даже предупреждало, что в отдельным районах республики столбики термометров упадут до отметки в 35 градусов ниже нуля). Совсем скоро этот мороз закончится, но погода все равно будет не из приятных: выпадет снег, усилится ветер и поднимется метель.

— 11 марта с приближением очередного циклона температура воздуха будет повышаться, ожидается снег различной интенсивности, гололедные явления, местами метель при усилении ветра до 15−20м/с, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица, — передали синоптики.

