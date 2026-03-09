Франция затребовала экстренное заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Ливане

«В связи с быстро ухудшающейся ситуацией в Ливане Франция запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН», — написал он в соцсети Х.
По словам министра, Париж в сложившейся ситуации выделил 6 млн евро в качестве экстренной помощи для работающих в стране гуманитарных организаций и открыла фонд поддержки кризисного центра при МИД для заинтересованных компаний.
Барро отметил, что Франция также готовит партию гуманитарной помощи для Ливана весом до 20 тонн.
Как писал сайт KP.RU, ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по объектам ливанского шиитского движения «Хезболлах». По данным телеканала Al Hadath, израильские военно-воздушные силы атаковали южные пригороды Бейрута в ответ на обстрелы северных населенных пунктов еврейского государства.