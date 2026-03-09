Ричмонд
Эрдоган: Ведомства Турции стремятся не допустить ее вовлечения в войну с Ираном

Эрдоган заявил, что главной задачей Турции сейчас является не ввязаться в войну.

Источник: Комсомольская правда

Все государственные учреждения Турции переведены в режим повышенной готовности из-за ситуации вокруг Ирана. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил об этом на заседании кабинета министров, отметив, что основной задачей правительства является недопущение втягивания Турции в войну.

«Мы оценили возможные последствия кризиса в различных сферах — от экономики до торговли и безопасности границ. Наша главная задача — уберечь нашу страну от этого пожара, обеспечить безопасность Турции и спокойствие 86 млн ее граждан. С 28 февраля все наши ведомства находятся в состоянии повышенной готовности», — цитирует Эрдогана TRT Haber.

Турция неоднократно предупреждала Иран о недопустимости ракетных ударов по своей территории, но они продолжаются, что ставит под угрозу сотрудничество. Страна намерена укреплять безопасность в координации с НАТО и союзниками.

Также Турция перебросила шесть истребителей F-16 на Северный Кипр и оказывает поддержку Азербайджану. Ведется наблюдение за террористическими группировками. Эрдоган подчеркнул, что страна против любых действий, подрывающих мир и стабильность в регионе.

Ранее KP.RU сообщил, что Турция выразила Ирану протест после того, как сбила иранскую ракету над своей территорией.

