Эрдоган: Ведомства Турции стремятся не допустить ее вовлечения в войну с Ираном

«Мы оценили возможные последствия кризиса в различных сферах — от экономики до торговли и безопасности границ. Наша главная задача — уберечь нашу страну от этого пожара, обеспечить безопасность Турции и спокойствие 86 млн ее граждан. С 28 февраля все наши ведомства находятся в состоянии повышенной готовности», — цитирует Эрдогана TRT Haber.