В Волгоградской области резко потеплеет до +16º

В ночь на 10 марта все еще будет довольно холодно — в некоторых северных районах до −14…−19º.

В Волгоград и область резко придет весна. После минусовых температур, державшихся в праздничные дни, к середине недели потеплеет в некоторых районах региона до +16º.

В ночь на 10 марта все еще будет довольно холодно — в некоторых северных районах до −14…−19º. Но днем даже на севере температура поднимется до −3º, а на юге — до +10º.

В среду ночью прогнозируют +2…−3º, а днем — +6…+11º, местами до +16º. Примерно такая же погода сохранится и в четверг.

В Волгограде во вторник обещают +4…+6º, в среду — +8…+10º, а в четверг. 12 марта, до +10…+12º.

Ранее сообщалось, что Волжская ГЭС будет работать в зимнем режиме до 10 апреля.