Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умерла первая в СССР женщина-командир Ту-134 Галина Смагина

Умерла Галина Смагина, авиатор, вошедшая в историю как единственная в СССР женщина, возглавлявшая экипаж пассажирского Ту-134. Она ушла из жизни в Пермском крае в возрасте 83 лет. Об этом сообщила член Общественной палаты Прикамья Надежда Агишева.

Умерла Галина Смагина, авиатор, вошедшая в историю как единственная в СССР женщина, возглавлявшая экипаж пассажирского Ту-134. Она ушла из жизни в Пермском крае в возрасте 83 лет. Об этом сообщила член Общественной палаты Прикамья Надежда Агишева.

Причины смерти Галины Олеговны пока не разглашаются. Детали прощания также будут объявлены позднее.

— Вчера вечером не стало Почетной гражданки Перми, летчицы, преподавателя и прекрасной женщины — Галины Олеговны Смагиной. Светлая память, — написала общественница в своем Telegram-канале.

Галина Смагина, уроженка Молотова, была пионером в своей сфере. Она не просто пилотировала, но и командовала лайнером Ту-134, что было беспрецедентно для советской гражданской авиации.

Ее достижения подтверждены пятью мировыми рекордами на дальность и скорость полета по замкнутым трассам. Среди них — знаковый беспосадочный перелет 1977 года из Софии во Владивосток на Ил-62М.

Помимо гражданской карьеры, Смагина работала летчиком-инструктором, подготовив множество пилотов как для военного, так и для гражданского неба.

Она выполняла сложные миссии в Средней Азии, включая доставку грузов и личного состава на погранзаставы над Памиром, за что была отмечена знаком «Отличный пограничник» II степени.