Шесть человек попали в больницу: на трассе в Башкирии произошло массовое ДТП

В Кармаскалинском районе Башкирии в массовом ДТП пострадали шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Авария случилась на 14-м километре трассы автодороги Уфа — Инзер — Белорецк. Там столкнулись четыре автомобиля: «Джили Манжаро», «Фольксваген Туарег», а также две «Лады» — «Ларгус» и «Гранта».
— Водители «Джили» и «Ларгуса» и еще четверо пассажиров, среди которых 17-летняя девочка, с различными травмами госпитализированы в медицинское учреждение, — передали в ГАИ.
