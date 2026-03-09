МИД Турции вызвал посла Ирана из-за инцидента с ракетой

Ранее в понедельник, 9 марта, Минобороны Турции сообщило о перехвате силами Североатлантического альянса баллистического боеприпаса, выпущенного с территории Ирана.
По данным военного ведомства, ракета, выпущенная из Ирана и вошедшая в воздушное пространство Турции, была нейтрализован элементами ПВО и противоракетной обороны НАТО, развернутыми в Восточном Средиземноморье.
Уточнялось, что часть обломков ракеты упала в пустующих районах в провинции Газиантеп. В результате инцидента никто не пострадал.
Как писал сайт KP.RU, 4 марта над Турцией была сбита баллистическая ракета. Предположительно, она была запущена из Ирана. Боеприпас следовал в воздушное пространство Турции после прохождения над территориями Ирака и Сирии.