МИД Турции вызвал посла Ирана из-за инцидента с ракетой

Ранее над Турцией была сбита ракета, прилетевшая со стороны Ирана.

Источник: Комсомольская правда

МИД Турции вызвал посла Ирана в Анкаре в связи с ракетной атакой турецкой территории. Об этом сообщило издание NTV.

Ранее в понедельник, 9 марта, Минобороны Турции сообщило о перехвате силами Североатлантического альянса баллистического боеприпаса, выпущенного с территории Ирана.

По данным военного ведомства, ракета, выпущенная из Ирана и вошедшая в воздушное пространство Турции, была нейтрализован элементами ПВО и противоракетной обороны НАТО, развернутыми в Восточном Средиземноморье.

Уточнялось, что часть обломков ракеты упала в пустующих районах в провинции Газиантеп. В результате инцидента никто не пострадал.

Как писал сайт KP.RU, 4 марта над Турцией была сбита баллистическая ракета. Предположительно, она была запущена из Ирана. Боеприпас следовал в воздушное пространство Турции после прохождения над территориями Ирака и Сирии.

