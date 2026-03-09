Маскерано прокомментировал сжигание футболок Месси в Иране

Ранее в социальных сетях появились видеоролики, на которых дети в Иране сжигают футболки с именем аргентинского нападающего Лионеля Месси. По данным СМИ, протесты начались после визита футболиста и игроков «Интер Майами» в Белый дом, где Дональд Трамп заявил о действиях вооруженных сил США в конфликте с Ираном.