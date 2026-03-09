Маскерано прокомментировал сжигание футболок Месси в Иране

Главный тренер футбольного клуба «Интер Майами» Хавьер Маскерано прокомментировал ситуацию с массовым сжиганием футболок Лионеля Месси в Иране после визита команды в Белый дом.
По словам наставника, игрокам обещали, что встреча с президентом США Дональдом Трампом будет посвящена исключительно спортивным достижениям клуба.
«Нам сказали, что визит будет просто с целью поздравить нас с титулом. Обещали, что будем говорить только о футболе, но вышло иначе», — заявил Маскерано.
Он отметил, что представители команды не ожидали, что в ходе встречи будет обсуждаться ситуация вокруг Ирана.
Ранее в социальных сетях появились видеоролики, на которых дети в Иране сжигают футболки с именем аргентинского нападающего Лионеля Месси. По данным СМИ, протесты начались после визита футболиста и игроков «Интер Майами» в Белый дом, где Дональд Трамп заявил о действиях вооруженных сил США в конфликте с Ираном.