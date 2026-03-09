Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маскерано прокомментировал сжигание футболок Месси в Иране

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано заявил, что команда не ожидала политических заявлений во время визита в Белый дом.

Источник: Аргументы и факты

Главный тренер футбольного клуба «Интер Майами» Хавьер Маскерано прокомментировал ситуацию с массовым сжиганием футболок Лионеля Месси в Иране после визита команды в Белый дом.

По словам наставника, игрокам обещали, что встреча с президентом США Дональдом Трампом будет посвящена исключительно спортивным достижениям клуба.

«Нам сказали, что визит будет просто с целью поздравить нас с титулом. Обещали, что будем говорить только о футболе, но вышло иначе», — заявил Маскерано.

Он отметил, что представители команды не ожидали, что в ходе встречи будет обсуждаться ситуация вокруг Ирана.

Ранее в социальных сетях появились видеоролики, на которых дети в Иране сжигают футболки с именем аргентинского нападающего Лионеля Месси. По данным СМИ, протесты начались после визита футболиста и игроков «Интер Майами» в Белый дом, где Дональд Трамп заявил о действиях вооруженных сил США в конфликте с Ираном.

Узнать больше по теме
Майами: город небоскребов, океана и международной торговли
Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.
Читать дальше