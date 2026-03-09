WP: Китай тайно готовится к ядерному удару

Американская разведка обеспокоена из-за темпов и характера развития ядерной программы Китая. Вашингтон предполагает, что Пекин не просто увеличивает количество ядерных боеголовок, но и готовит их к немедленному применению. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).