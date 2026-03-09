WP: Китай тайно готовится к ядерному удару

Американская разведка обеспокоена из-за темпов и характера развития ядерной программы Китая. Вашингтон предполагает, что Пекин не просто увеличивает количество ядерных боеголовок, но и готовит их к немедленному применению. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).
Старший научный сотрудник Центра национальной безопасности Эллисона при фонде «Наследие» Роберт Питерс отметил, что действия Китая могут указывать на стремление создать потенциал не только для сдерживания, но и для ведения реальных боевых действий.
Наблюдения американской стороны подкрепляются данными о серии подземных взрывов малой мощности на полигоне Лобнор. Представители Госдепартамента США полагают, что Китай предпринимает шаги для сокрытия этих инцидентов. Предполагается, что для уклонения от международного сейсмического мониторинга используются подземные полости.
Помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Кристофер Йив, заявил, что сейсмические данные однозначно указывают на проведение взрывов со сверхкритической реакцией, о чем свидетельствуют зафиксированные графики, говорится в материале.
