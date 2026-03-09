Из-за резкого торможения в Ростове автобус врезался в дерево

— Сегодня в 16:00 на улице Интернациональной 48-летний водитель при резком торможении для предотвращения столкновения с внезапно выехавшим на проезжую часть велосипедистом допустил падение двух пассажиров. После этого транспортное средство совершило наезд на левый бордюрный камень, а затем на дерево, — уточнили в ведомстве.