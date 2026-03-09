Ричмонд
Из-за резкого торможения в Ростове автобус врезался в дерево

В Ростове автобус столкнулся с деревом, в результате чего двое пассажиров получили травмы.

Источник: Комсомольская правда

Из-за аварийной ситуации на дороге в Ростове автобус врезался в дерево. Об этом рассказали в социальных сетях региональной Госавтоинспекции.

— Сегодня в 16:00 на улице Интернациональной 48-летний водитель при резком торможении для предотвращения столкновения с внезапно выехавшим на проезжую часть велосипедистом допустил падение двух пассажиров. После этого транспортное средство совершило наезд на левый бордюрный камень, а затем на дерево, — уточнили в ведомстве.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали находящиеся в салоне пассажиры в возрасте 24 и 41 года. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

Сотрудники полиции напоминают участникам движения о необходимости соблюдать скоростной режим и не допускать резких маневров при перевозке людей. Велосипедистам также настоятельно рекомендуют убеждаться в безопасности маневров перед выездом на проезжую часть.

