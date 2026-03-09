«Вот так будут теперь называться»: Продюсер допустил переименование группы «Иванушки International»

Игорь Матвиенко, известный продюсер группы «Иванушки International» и народный артист России, выступил с предложением изменить название коллектива в рамках обсуждения использования англицизмов. Информацию об этом он предоставил агентству ТАСС.
«Вот так будут теперь называться и писаться: группа Иванушки, а слово International — зачеркнуто. Официально прошу не называть меня продюсер — я теперь художественный руководитель», — заявил Матвиенко.
Матвиенко осудил использование иностранных слов в названиях. Он отметил, что англицизмы стали слишком распространёнными и утомляют. Однако, если кто-то предпочитает сохранять английские названия, Матвиенко предложил ввести дополнительный налог на такую практику.
Ранее KP.RU сообщил, как эффективно (или не очень) работает вступивший с 1 марта в силу закон о запрете англицизмов в ряде сфер жизни России.