Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Вот так будут теперь называться»: Продюсер допустил переименование группы «Иванушки International»

Продюсер Матвиенко допустил изменение названия группы «Иванушки International».

Источник: Комсомольская правда

Игорь Матвиенко, известный продюсер группы «Иванушки International» и народный артист России, выступил с предложением изменить название коллектива в рамках обсуждения использования англицизмов. Информацию об этом он предоставил агентству ТАСС.

«Вот так будут теперь называться и писаться: группа Иванушки, а слово International — зачеркнуто. Официально прошу не называть меня продюсер — я теперь художественный руководитель», — заявил Матвиенко.

Матвиенко осудил использование иностранных слов в названиях. Он отметил, что англицизмы стали слишком распространёнными и утомляют. Однако, если кто-то предпочитает сохранять английские названия, Матвиенко предложил ввести дополнительный налог на такую практику.

Ранее KP.RU сообщил, как эффективно (или не очень) работает вступивший с 1 марта в силу закон о запрете англицизмов в ряде сфер жизни России.