Украина нарастила импорт электроэнергии из-за ремонтов на АЭС

Украинская сторона увеличила импорт электроэнергии из стран ЕС и Молдавии после начала ремонтной кампании на атомных электростанциях, пишет украинское профильное издание ExPro.
Сообщается, что тенденция к росту импорта стала заметна с 7 марта. Так, если с 4 по 6 марта средний объем полученной из других стран электроэнергии составил 27 тыс. МВт·ч в сутки, то уже 7 марта он возрос до 32,5 тыс. МВт·ч, а 9 марта достиг 35 тыс. МВт·ч. В общей сложности с начала марта Украина импортировала более 280 тыс. МВт·ч электроэнергии.
Источники утверждают, что наращивание импорта вызвано плановым ремонтом на одном из энергоблоков АЭС.
Вместе с тем с 7 марта Украина прекратила экспорт электроэнергии, отмечается в статье.
Отметим, в конце января украинская компания «Нафтогаз» сообщила, что нарастила импорт электроэнергии из Европы, чтобы стабилизировать ситуацию в энергосистеме страны.
Незадолго до этого первый вице-премьер и министр энергетики Денис Шмыгаль объявил режим ЧС в энергетике Украины. Он отметил, что наиболее сложная ситуация наблюдается в Киеве, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях.