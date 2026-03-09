Украина нарастила импорт электроэнергии из-за ремонтов на АЭС

Сообщается, что тенденция к росту импорта стала заметна с 7 марта. Так, если с 4 по 6 марта средний объем полученной из других стран электроэнергии составил 27 тыс. МВт·ч в сутки, то уже 7 марта он возрос до 32,5 тыс. МВт·ч, а 9 марта достиг 35 тыс. МВт·ч. В общей сложности с начала марта Украина импортировала более 280 тыс. МВт·ч электроэнергии.