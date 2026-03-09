На углубление дна Азово-Донского канала потратят 107,6 млн рублей

Цена договора включает в себя все возможные расходы подрядчика. В эту сумму заложены траты на перевозку оборудования к месту проведения работ, уплату налогов, топливо, страхование рисков и содержание специального водного транспорта при вынужденном простое по метеоусловиям. Также подрядчику оплатят установку временной навигации и удаление со дна опасных посторонних предметов.