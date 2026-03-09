Трамп заявил, что у США есть план по борьбе с ростом цен на нефть

Американская администрация уже подготовила стратегию по борьбе со скачком стоимости нефти на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке. Об этом с понедельник, 9 марта, заявил президент США Дональд Трамп.
— У меня есть план на все, ясно? У меня есть план на все. Вы будете очень довольны, — передает слова главы государства газета New York Post.
Министры финансов стран «Большой семерки» проведут экстренное совещание, чтобы обсудить возможность совместного использования запасов нефти. При этом стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE подскочила почти на 20 процентов — до 111,4 доллара.
Обозреватель агентства Bloomberg Марк Чемпион выразил мнение, что президент России Владимир Путин является «безусловным победителем» в случае эскалации конфликта США и Израиля против Ирана, в том числе из-за роста цен на нефть.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве Станислав Митрахович также считает, что конфликт на Ближнем Востоке способен повысить нефтяные доходы России благодаря росту мировых цен на углеводороды.