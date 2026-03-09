Часть батарей зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, которые США разместили в Южной Корее, могла быть уже отправлена на Ближний Восток на войны с Ираном. Об этом сообщил местный телеканал TV Chosun со ссылкой на источники.
Телеканал уточнил, что на авиабазе США в Осане заметили сверхтяжелый стратегический транспортный самолет C-5 Super Galaxy, способный перевозить до 127 тонн груза.
«По нашим данным, часть батарей Patriot уже переброшена на Ближний Восток», — сказал собеседник издания.
По его словам, насколько известно, в переброску вошла также часть сил THAAD с базы в Сончжу.
Как писал сайт KP.RU, запасы ракет становятся главным уязвимым местом США в конфликте с Ираном. Сенатор Алексей Пушков обратил внимание на появляющиеся сообщения об истощении запасов ракет-перехватчиков ПВО.
Ранее киевский главарь Владимир Зеленский пожаловался, что в ходе эскалации на Ближнем Востоке из-за операции США и Израиля против Ирана в первые сутки конфликта было использовано 800 ракет Patriot, а Украина не имела такого количества боеприпасов с начала Спецоперации.