TV Chosun: США направили часть батарей Patriot из Южной Кореи на Ближний Восток

Часть батарей зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, которые США разместили в Южной Корее, могла быть уже отправлена на Ближний Восток на войны с Ираном. Об этом сообщил местный телеканал TV Chosun со ссылкой на источники.