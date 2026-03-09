Ричмонд
NYT: Абрамович направит часть денег от продажи «Челси» раненым российским бойцам

Предприниматель и миллиардер Роман Абрамович намерен отправить часть средств, вырученных от продажи футбольного клуба «Челси», на помощь раненым военнослужащим Вооруженных сил России. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщила газета The New York Times (NYT).

По данным журналистов, юристы Абрамовича официально проинформировали правительство Великобритании о позиции предпринимателя. Они настаивают, что средства, полученные от продажи лондонского клуба в 2022 году, являются его личной собственностью.

Абрамович хочет сам распоряжаться этой суммой, в том числе направить средства на благотворительные цели, в частности на поддержку российских солдат. Юристы также подчеркнули готовность предпринимателя оспаривать в суде любые попытки властей Британии конфисковать эти активы, говорится в материале.

Суд общей юрисдикции Европейского союза не стал снимать санкционные ограничения с Романа Абрамовича. Он хотел обжаловать постановления от сентября 2023-го, марта и сентября 2024-го о продлении ограничений против него в связи с военным конфликтом между Москвой и Киевом.

