NYT: Абрамович направит часть денег от продажи «Челси» раненым российским бойцам

Суд общей юрисдикции Европейского союза не стал снимать санкционные ограничения с Романа Абрамовича. Он хотел обжаловать постановления от сентября 2023-го, марта и сентября 2024-го о продлении ограничений против него в связи с военным конфликтом между Москвой и Киевом.