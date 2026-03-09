Киевский горсовет не принял план энергостабильности из-за неявки депутатов

Ситуация происходит на фоне острого энергетического кризиса на Украине. С конца 2025 года страна сталкивается с масштабными перебоями в электроснабжении из-за повреждений инфраструктуры и аномальных холодов. В настоящее время в энергосистеме действует режим чрезвычайной ситуации, а в большинстве регионов ежедневно вводятся графики отключений на 8−16 часов в сутки.