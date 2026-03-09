Минздрав предложил раскрасить униформы медиков

Кроме того, толщина подошвы обуви для сотрудников поликлиник и других медучреждений должна быть около двух-трех сантиметров, чтобы минимизировать нагрузку на стопы персонала. А состоять она должна из прорезиненного рифлёного материала, которая будет амортизировать шаги и не скользить на гладкой поверхности.