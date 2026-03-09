Турчанка, считающая Трампа отцом, заявила о своей роли в войне с Ираном

Турчанка Неджла Озмен, утверждающая, что президент США Дональд Трамп является её биологическим отцом, заявила, что конфликт с Ираном начался из-за попыток отвлечь внимание от её истории.
По словам женщины, американский лидер якобы пытается «убрать её из повестки дня». «Мой отец начал войну против Ирана. Думаю, что он таким образом пытается сделать так, чтобы про меня забыли», — сказала Озмен в опубликованном в соцсетях видео.
Она также заявила, что поддерживает Иран и призвала Трампа не вмешиваться в дела других государств.
История Неджлы Озмен стала известна зимой, когда она подала иск в 27-й семейный суд Анкары с требованием провести ДНК-экспертизу. Женщина утверждает, что была передана семье Озмен вскоре после рождения.
По её словам, перед смертью приёмная мать рассказала ей, что в 1970 году родила мёртвого ребёнка, после чего семье передали другого младенца — якобы ребёнка женщины по имени София, которая могла иметь отношения с Трампом.
Озмен также заявляла, что её приёмный отец работал в НАТО и мог быть знаком с этой женщиной. В 2017 году, когда она увидела Дональда Трампа в новостях, мать якобы сказала ей, что именно он является её биологическим отцом.
Суд в Анкаре отклонил иск из-за отсутствия доказательств и процессуальных нарушений. Однако женщина подала апелляцию, а также обратилась в посольство США и американские суды, продолжая требовать проведения генетической экспертизы.