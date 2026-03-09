«Пожалуйста, приходите»: Лукашенко пригласил трудолюбивых узбеков в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Узбекистана Рахматуллой Назаровым заявил об открытости белорусской стороны для привлечения трудовых мигрантов из Центральной Азии, особо выделив узбекских граждан.
Глава государства отметил, что в Белоруссии уже проживает значительное количество узбекистанцев, которых тепло приветствуют, особенно тех, кто приезжает с семьями. Он также подчеркнул демографический контраст.
— У нас не такой рост населения, как в Узбекистане. Поэтому мы всегда рады видеть очень трудолюбивых узбекских людей, если они решат к нам приехать, — добавил Лукашенко.
При этом президент уточнил, что миграционная политика в стране строго регламентирована. Приезжающие мигранты четко знают, на какую работу они едут, и им предоставляется полный социальный пакет, включая места в яслях, детских садах, школах и доступ к высшему образованию.
— Они будут иметь те же права, что белорусы, россияне, украинцы и другие. Пожалуйста, приезжайте и конкурируйте, — передает слова Лукашенко «БелТА».
Президент Белоруссии славится твердым характером. Недавно Александр Лукашенко вместе с сыном Николаем и белым шпицем по кличке Умка вышел чистить улицу от снега. Глава государства с домочадцами присоединился к нескольким людям.