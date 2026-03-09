Месси попал под удар из-за войны: в Иране массово жгут футболки с кумиром

Дети в Иране массово сжигают футболки с именем Лионеля Месси из-за его визита в Белый дом и встречи с Дональдом Трампом.
Дети осудили Месси.
В социальных сетях набирают популярность ролики, на которых иранские школьники сжигают футболки с именем Лионеля Месси. Поводом для акций протеста стал визит команды «Интер Майами», капитаном которого является Месси, в Белый дом 5 марта, где спортсменов принял президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Дети возмущены тем, что их кумир оказался вовлеченным в политику, связанную с враждебными действиями против их страны.
На одном из видео иранские дети, кумиром которых когда-то был Месси, жгут форму «Барселоны», за которую форвард играл под номером 10. В другом ролике показано сожжение футболки сборной Аргентины с именем знаменитого нападающего.
Скандальная встреча.
Предполагалось, что встреча будет посвящена поздравлению команды с победой в национальном турнире, но американский лидер неожиданно перешел к военной риторике.
«Вооружённые силы США продолжают наносить противнику сокрушительные удары на невиданном ранее уровне», — заявил он, говоря об эскалации конфликта с Ираном.
Сам Месси не показывал каких-либо эмоций, слушая заявления Трампа о ходе военной операции. Пока аргентинский футболист никак не комментировал свою поездку в Вашингтон.
Реакция тренера.
Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано позже признал, что команда была застигнута врасплох.
«Нам обещали, что визит будет посвящен исключительно футболу, речь должна была идти только о нашем титуле», — заявил Маскерано.
Он подчеркнул, что в клубе никто из нас не ожидал, что разговор будет идти об Иране и военных действиях.
Титулы Месси.
38-летний Лионель Месси считается одним из самых лучших футболистов всех времен. На его счету 8 «Золотых мячей» и 6 «Золотых бутс».
В составе аргентинской сборной он становился чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка Америки и олимпийским чемпионом.
Forbes назвал Месси вторым в истории футболистом, заработавшим за карьеру более 1 млрд долларов.
Нападки на Роналду.
Другой легендарный футболист, Криштиану Роналду, ранее встречавшийся с Трампом, также столкнулся с подобной критикой.
В ноябре 2025 года нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» посетил ужин в Белом доме и познакомился с семьей американского президента.
«Знаете, мой сын является большим фанатом Роналду… Бэррон смог с ним встретиться, и, думаю, теперь он уважает своего отца чуть больше — просто за то, что я их познакомил», — заявил Трамп во время торжественного ужина, на котором присутствовал португальский нападающий.
На ужине Роналду сделал селфи с несколькими высокопоставленными лицами, в том числе с миллиардером Илоном Маском. После встречи Роналду также опубликовал фото из Овального кабинета с Трампом, поблагодарив его за «теплый прием» и выразив надежду «вдохновить новые поколения на построение будущего, основанного на мужестве, ответственности и прочном мире».
Фанаты раскритиковали Роналду из-за его дружеских отношений с Трампом, которого они обвинили в жесткой миграционной политике и соучастии в израильских военных преступлениях.
По мнению некоторых пользователей в соцсетях, встреча Роналду с американским лидером нанесла ущерб его репутации величайшего игрока всех времен.
Стоит ли говорить, что эта ситуация крайне негативно отразилась на отношении иранцев к Роналду. К слову, португальского форварда ещё в 2023 году в Иране заочно приговорили к 99 ударам плетью за то, что он обнял и поцеловал художницу Фатиму после матча Азиатской лиги чемпионов. По иранским законам поступок Роналду расценивается как «прелюбодеяние, совершенное лицом, не состоящим в браке».