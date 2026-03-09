Ричмонд
Офтальмолог Толтаева назвала редкое и опасное осложнение насморка

Офтальмолог Анна Толтаева заявила, что в насморк может привести к снижению зрения.

Источник: Аргументы и факты

Насморк в редких случаях может привести к серьезным проблемам со зрением. Об этом рассказала врач Анна Толтаева в беседе с «Лентой.ру».

Специалист объяснила, что при отеке слизистой носа нарушается кровоток в мелких сосудах и возникает раздражение ветвей тройничного нерва. Из-за колебаний давления в пазухах появляется давящее ощущение в глазнице и области лба, может возникнуть умеренная припухлость век и слезоточивость.

По словам Толтаевой, иногда при насморке зрение может казаться немного размытым из-за пересыхания слезной пленки. Однако она призвала насторожиться, если появляются боль при движении глаз, светобоязнь, высокая температура, выраженное покраснение и гнойные выделения.

Врач предупредила, что при осложненном синусите может развиться воспаление тканей глазной орбиты, которое быстро прогрессирует. Еще более редкое и опасное состояние — тромбоз кавернозного синуса, требующий срочной госпитализации, так как он грозит поражением нервов и необратимым снижением зрения.

