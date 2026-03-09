Николя Саркози снова отправят в тюрьму: за что в этот раз сажают бывшего президента Франции

Напомним, 21 октября Саркози был помещен в тюрьму Ла-Санте в Париже. Экс-президента приговорили к пяти годам заключения по делу о незаконном финансировании своей предвыборной кампании в 2005—2007 годах. При этом уже 10 ноября его выпустили на свободу и поместили под домашний судебный контроль.