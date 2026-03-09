Ричмонд
Николя Саркози снова отправят в тюрьму: за что в этот раз сажают бывшего президента Франции

BFM: Экс-президента Франции Саркози снова отправят в тюрьму на полгода.

Источник: Комсомольская правда

Экс-президента Франции Николя Саркози отправят отбывать наказание на шесть месяцев по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании 2012 года. Об этом сообщил телеканал BFM.

По данным издания, суд отказал бывшему руководителю страны в объединении двух приговоров по разным уголовным делам.

Отмечалось, что первое дело Саркози касалось незаконного прослушивания телефонных разговоров, а второе связано с фальсификациями счетов предвыборной кампании 2012 года. При этом защита бывшего президента предлагала объединить оба разбирательства и засчитать срок заключения по первому делу в качестве погашения второго наказания.

Однако суд посчитал, что обстоятельства дел разные и не позволяют применить механизм совмещения сроков. Таким образом Саркози должен отбывать дополнительное наказание в виде шести месяцев тюремного заключения отдельно от предыдущего срока.

Как писал сайт KP.RU, в декабре прошлого года Николя Саркози свое двадцатидневное пребывание в тюрьме назвал адом.

Напомним, 21 октября Саркози был помещен в тюрьму Ла-Санте в Париже. Экс-президента приговорили к пяти годам заключения по делу о незаконном финансировании своей предвыборной кампании в 2005—2007 годах. При этом уже 10 ноября его выпустили на свободу и поместили под домашний судебный контроль.

