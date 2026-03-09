Матвиенко допустил переименование «Иванушек International»

«Видимо, придётся переименовывать, и будет группа под названием “Иванушки”, слово International — зачёркнуто», — сказал он ТАСС.
Напомним, с 1 марта вступил в силу закон, ограничивающий использование иностранных слов на вывесках и в публичной информации, предназначенной для потребителей. На официальном портале правовых актов опубликован документ, обязывающий размещать все сведения для открытого ознакомления на русском языке как государственном, с возможностью использования местных языков в регионах, если это предусмотрено законодательством, при этом нормы не касаются фирменных наименований, товарных знаков и случаев, оговорённых правом ЕАЭС, а за иностранные вывески и названия бизнесу грозит штраф до полумиллиона рублей.
