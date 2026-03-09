Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель BMW подставил свое авто, чтобы задержать пьяного угонщика под Столбцами

Пьяного угонщика задержали в Столбцовском районе.

Источник: Комсомольская правда

В МВД Беларуси рассказали, что 9 марта в Столбцовском районе состоялась погоня со стрельбой — задержан пьяный угонщик.

В милиции сообщили, что утром в милицию поступило сообщение об угоне Volkswagen в Столбцовском районе. Машину, которая двигалась в сторону Минска, обнаружили на автодороге М1. Наряд ГАИ подал сигнал об остановке, который нарушитель проигнорировал и лишь ускорился. Началась погоня.

Угонщик пытался скрыться, при этом виляя по дороге. Возникла опасность для жизни и здоровья граждан. Для остановки машины использовалось табельное оружие.

В ГАИ еще рассказали, что помощь «в задержании угонщика оказал водитель BMW, который подставил под удар свое личное авто».

У нарушителя — 29-летнего жителя Минского района — медицинское освидетельствование показало 2,7 промилле. Выяснилось, что он неоднократно привлекался к ответственности за нетрезвое вождение и лишен права управления.

«По указанию министра внутренних дел Ивана Кубракова водителю BMW компенсируют причиненный ущерб. Также мужчина будет поощрен за активную гражданскую позицию и оказание помощи милиции», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Минске квартира с людьми горела открытым огнем в многоэтажке.

Тем временем минский школьник попал в больницу после того, как покурил вейп.

Еще в Беларуси директор учреждения образования задержана за кражу денег из бюджета.