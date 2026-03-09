Водитель BMW подставил свое авто, чтобы задержать пьяного угонщика под Столбцами

В милиции сообщили, что утром в милицию поступило сообщение об угоне Volkswagen в Столбцовском районе. Машину, которая двигалась в сторону Минска, обнаружили на автодороге М1. Наряд ГАИ подал сигнал об остановке, который нарушитель проигнорировал и лишь ускорился. Началась погоня.