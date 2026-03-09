Водитель BMW подставил свое авто, чтобы задержать пьяного угонщика под Столбцами

В МВД Беларуси рассказали, что 9 марта в Столбцовском районе состоялась погоня со стрельбой — задержан пьяный угонщик.
В милиции сообщили, что утром в милицию поступило сообщение об угоне Volkswagen в Столбцовском районе. Машину, которая двигалась в сторону Минска, обнаружили на автодороге М1. Наряд ГАИ подал сигнал об остановке, который нарушитель проигнорировал и лишь ускорился. Началась погоня.
Угонщик пытался скрыться, при этом виляя по дороге. Возникла опасность для жизни и здоровья граждан. Для остановки машины использовалось табельное оружие.
В ГАИ еще рассказали, что помощь «в задержании угонщика оказал водитель BMW, который подставил под удар свое личное авто».
У нарушителя — 29-летнего жителя Минского района — медицинское освидетельствование показало 2,7 промилле. Выяснилось, что он неоднократно привлекался к ответственности за нетрезвое вождение и лишен права управления.
«По указанию министра внутренних дел Ивана Кубракова водителю BMW компенсируют причиненный ущерб. Также мужчина будет поощрен за активную гражданскую позицию и оказание помощи милиции», — говорится в сообщении.
