«Спартак» обыграл «Акрон» в матче РПЛ

Максим Болдырев, играющий за «Акрон», открыл счет, но вскоре Пабло Солари сравнял его. После голов Кристофера Ву и Кристофера Мартинса «Спартак» имел преимущество в два мяча по итогам первого тайма.
Во втором тайме Болдырев и Жилсон Беншимол позволили «Тольятти» сравнять счет, но московской команде удалось вновь вырваться вперед незадолго до окончания матча.
