В Турции назвали неожиданную причину начала Трампом войны с Ираном: все из-за женщины

Считающая Трампа отцом турчанка заявила, что тот начал войну в Иране из-за нее.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Турции Неджла Озмен, которая считает президента США Дональда Трампа своим отцом, утверждает, что глава Белого дома начал войну с Ираном из-за нее.

Ранее женщина через суды решила доказать, что американский лидер ее отец и требует провести ДНК-тест.

«Папочка, не обижайся, но я поддерживаю Иран», — сказала Озмен в опубликованном в соцсети видео.

Предполагаемая дочь Дональда Трампа Неджла Озмен с братом Дурсуном. Алёна ПАЛАЖЧЕНКО.

Она утверждает, что ее отец Трамп начал войну против Ирана, чтобы таким образом про нее все забыли. По ее словам, республиканец пытается этими новостями «убрать» ее из повестки дня.

«Не вмешивайся в дела других стран, папа», — подчеркнула Озмен.

Как писал сайт KP.RU, в июне прошлого года у Трампа уже появлялся «сын» в лице генсека НАТО Марка Рютте. Он на саммите блока в Гааге попытался оправдать главу Белого дома за мат в отношении Израиля с Ираном и заявил, что «иногда папе приходится прибегать к грубостям, чтобы это прекратить».

