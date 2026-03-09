В Турции назвали неожиданную причину начала Трампом войны с Ираном: все из-за женщины

Как писал сайт KP.RU, в июне прошлого года у Трампа уже появлялся «сын» в лице генсека НАТО Марка Рютте. Он на саммите блока в Гааге попытался оправдать главу Белого дома за мат в отношении Израиля с Ираном и заявил, что «иногда папе приходится прибегать к грубостям, чтобы это прекратить».