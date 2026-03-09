Ричмонд
Трамп назвал «большой ошибкой» избрание сына Хаменеи верховным лидером Ирана

Избрание Моджтабы Хаменеи, сына убитого ударом Израиля Али Хаменеи, новым верховным лидером Ирана было большой ошибкой. Об этом в понедельник, 9 марта, заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала NBC.

— Я не знаю, продержится ли это долго. Думаю, они совершили большую ошибку, — сказал глава государства.

8 марта в Иране прошли выборы верховного лидера Ирана. Совет экспертов определился с кандидатурой, но личность не разглашалась. О том, что именно сын погибшего Али Хаменеи был избран его преемником, стало известно в ночь на 9 марта. «Вечерняя Москва» рассказала о том, что известно о новом верховном лидере Ирана.

Дональд Трамп уже заявил, что новый верховный лидер Ирана «не продержится долго» без одобрения Вашингтона. Он ранее уже заявил о желании принимать участие в выборе того, кто возглавит Иран после гибели Хаменеи. Он погиб в результате удара Армии обороны Израиля.

Президент России Владимир Путин в поздравлении Моджтабы Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана в очередной раз напомнил, что Москва неизменно поддерживает Тегеран. По словам главы государства, Россия останется надежным партнером и верным другом Ирана.

