В Ростове на улице Береговой нашли тело убитой 26-летней женщины

В Ростове-на-Дону нашли убитой 26-летнюю женщину. Об этом рассказали в социальных сетях Следственного комитета региона.
— Первым отделом по расследованию особо важных дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей об убийстве. По данным следствия, 8 марта текущего года в многоквартирном доме на улице Береговой обнаружено тело 26-летней женщины с множественными колото-резаными ранениями, — уточнили в ведомстве.
В ходе оперативных мероприятий следователи установили причастность к совершению преступления 46-летнего супруга погибшей. Мужчина скрылся с места происшествия, после чего правоохранители объявили его в розыск. Впоследствии автомобиль разыскиваемого и тело самого ростовчанина обнаружили на территории Краснодарского края.
В настоящее время специалисты назначили необходимый комплекс судебных экспертиз и продолжают выполнять процессуальные действия для установления всех обстоятельств случившегося.
