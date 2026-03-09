В Ростове на улице Береговой нашли тело убитой 26-летней женщины

— Первым отделом по расследованию особо важных дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей об убийстве. По данным следствия, 8 марта текущего года в многоквартирном доме на улице Береговой обнаружено тело 26-летней женщины с множественными колото-резаными ранениями, — уточнили в ведомстве.