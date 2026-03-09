Патриарха УПЦ Филарета экстренно госпитализировали в Киеве

Филарет в период с 1966 по 1990 год занимал высокие посты в УПЦ в составе Московского патриархата. Однако в начале 90-х он активно инициировал движение за автокефалию. После выхода из РПЦ и основания УПЦ КП в 1992 году, он был лишен сана и предан анафеме Русской православной церковью в 1997 году.