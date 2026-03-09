Гастроэнтеролог Сухарева назвала причины повышения амилазы в анализах крови

Превышение пищеварительного фермента амилаза в анализах крови пациента далеко не всегда говорит о панкреатите, рассказала в своем Telegram-канале терапевт и гастроэнтеролог Ольга Сухарева.
Врач рассказала, что панкреатит диагностируют по клинической картине, анамнезу, повышению амилазы в размере более трех норм вместе с липазой, а также по визуальным изменениям поджелудочной железы по данным КТ или МРТ.
При этом стойкое и незначительное повышение амилазы встречается довольно часто, отметила Сухарева. В таком случае врач проверяет пациента на доброкачественную макроамилаземию (состояние, когда амилаза связывается с белками плазмы крови и не может легко выводиться почками), рассказала она. По словам, это делается, что чтобы пациент не получал необоснованного лечения, при этом никакого наблюдения или лечения макроамилаземия не требует.
