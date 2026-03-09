Ричмонд
В начале весны в Молдову пришло лето: Солнце и +18 градусов — от такого прогноза в шоке даже синоптики

Метеорологи рассказали о том, какой будет погода в ближайшие несколько дней.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове 10 марта погода удивит даже синоптиков. Начало календарной весны оказалось аномально тёплым — воздух прогреется почти до +18°C, а небо будет практически безоблачным.

Жителей страны ждёт солнечная и сухая погода. Вероятность осадков минимальная, а дневная температура поднимется до +16…+17 градусов. Ночью, правда, ещё по-весеннему прохладно — около +1°C.

Уже со вторника тёплая погода продолжит удерживаться. Днём ожидается +16…+17°C, ночью — от −1 до +1°C. Осадков почти не прогнозируют, небо будет преимущественно ясным.

В середине недели температура немного снизится, но всё равно останется выше климатической нормы для начала марта.

Погода в Молдове.