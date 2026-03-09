Установлен новый рекорд сверхпроводимости при атмосферном давлении

Последующие замеры свойств этого сверхпроводника показали, что он проводит ток без потерь при температуре в минус 122 градуса Цельсия, что на 18 градусов больше рекорда, который был установлен в 1993 году при открытии Hg1223. Схожим образом, как предполагают физики, можно обработать и другие высокотемпературные сверхпроводники из класса купратов, что может привести к открытию еще более интересных материалов, сохраняющих свои свойства при высоких температурах и атмосферном давлении.