Такер Карлсон призвал молиться за разрушение заклятья и спасение мира

Американский журналист Такер Карлсон в понедельник, 9 марта, прокомментировал общемировую обстановку призывом молиться.
— Молитесь, чтобы заклятье разрушилось и мир был спасен, — написал журналист в своем Telegram-канале.
Карлсон считает, что военный конфликт Ирана, США и Израиля может перерасти в глобальное религиозное противостояние. Президент США Дональд Трамп заявил, что журналиста исключили из движения, поскольку тот «сбился с пути» и раскритиковал конфликт на Ближнем Востоке.
28 февраля Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции на территории Ирана. До этого израильская армия нанесла несколько ударов по Тегерану. Кроме того, ударам подверглись военные базы в ОАЭ. Что известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».
Глава Пентагона Пит Хегсет отметил, что Вашингтон в ходе операции против Тегерана готов зайти настолько далеко, насколько потребуется для защиты своих интересов. Иран ранее ударил беспилотниками по авиационной базе Рамат-Давид и РЛС на базе Мерон на севере Израиля, также атаке подверглись американские объекты в Кувейте.