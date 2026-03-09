Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Такер Карлсон призвал молиться за разрушение заклятья и спасение мира

Американский журналист Такер Карлсон в понедельник, 9 марта, прокомментировал общемировую обстановку призывом молиться.

Американский журналист Такер Карлсон в понедельник, 9 марта, прокомментировал общемировую обстановку призывом молиться.

— Молитесь, чтобы заклятье разрушилось и мир был спасен, — написал журналист в своем Telegram-канале.

Карлсон считает, что военный конфликт Ирана, США и Израиля может перерасти в глобальное религиозное противостояние. Президент США Дональд Трамп заявил, что журналиста исключили из движения, поскольку тот «сбился с пути» и раскритиковал конфликт на Ближнем Востоке.

28 февраля Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции на территории Ирана. До этого израильская армия нанесла несколько ударов по Тегерану. Кроме того, ударам подверглись военные базы в ОАЭ. Что известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».

Глава Пентагона Пит Хегсет отметил, что Вашингтон в ходе операции против Тегерана готов зайти настолько далеко, насколько потребуется для защиты своих интересов. Иран ранее ударил беспилотниками по авиационной базе Рамат-Давид и РЛС на базе Мерон на севере Израиля, также атаке подверглись американские объекты в Кувейте.

Узнать больше по теме
Такер Карлсон: биография, взгляды и знаменитые интервью американского журналиста
Американский политический обозреватель Такер Карлсон в последние годы приобрел всемирную известность. Добиться славы ему помогла его политическая позиция. Кроме того, журналист брал интервью у Владимира Путина и Павла Дурова, а недавно он пообщался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Читать дальше