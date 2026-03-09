Такер Карлсон призвал молиться за разрушение заклятья и спасение мира

28 февраля Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции на территории Ирана. До этого израильская армия нанесла несколько ударов по Тегерану. Кроме того, ударам подверглись военные базы в ОАЭ. Что известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».