33-летняя блогерша Карина Кросс выходит замуж за 21-летнего хоккеиста

Романтический сюжет развернулся прямо во время матча КХЛ между московским и минским «Динамо». 33-летняя блогерша Карина Кросс стала невестой 21-летнего хоккеиста Марка Рудаковского.

Блогер Карина Кросс выходит замуж за хоккеиста Рудаковского. Видео © Telegram/KROSSNEWS.

Спортсмен сделал предложение на льду: Кросс вышла на площадку, а затем появился Рудаковский с кольцом и букетом. Блогерша сказала «да». В своём Telegram она опубликовала трогательное видео и показала помолвочное кольцо.

Ранее сообщалось, что первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко выходит замуж за бразильского предпринимателя греческого происхождения Георгиоса Франгулиса. Он сделал предложение 3 марта 2026 года в романтичной обстановке у бассейна, и спортсменка подтвердила помолвку в соцсетях, опубликовав видео с кольцом на пальце.

