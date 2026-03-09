33-летняя блогерша Карина Кросс выходит замуж за 21-летнего хоккеиста

Блогер Карина Кросс выходит замуж за хоккеиста Рудаковского. Видео © Telegram/KROSSNEWS.
Спортсмен сделал предложение на льду: Кросс вышла на площадку, а затем появился Рудаковский с кольцом и букетом. Блогерша сказала «да». В своём Telegram она опубликовала трогательное видео и показала помолвочное кольцо.
Ранее сообщалось, что первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко выходит замуж за бразильского предпринимателя греческого происхождения Георгиоса Франгулиса. Он сделал предложение 3 марта 2026 года в романтичной обстановке у бассейна, и спортсменка подтвердила помолвку в соцсетях, опубликовав видео с кольцом на пальце.
