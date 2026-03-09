33-летняя блогерша Карина Кросс выходит замуж за 21-летнего хоккеиста

Ранее сообщалось, что первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко выходит замуж за бразильского предпринимателя греческого происхождения Георгиоса Франгулиса. Он сделал предложение 3 марта 2026 года в романтичной обстановке у бассейна, и спортсменка подтвердила помолвку в соцсетях, опубликовав видео с кольцом на пальце.