Сильнейшие магнитные бури обрушатся на Землю с 12 по 20 марта

Синоптики предупредили о нескольких волнах магнитных бурь. Некоторые из них будут носить выраженный характер. Метеочувствительным людям настоятельно рекомендовали принять меры предосторожности.

Самый продолжительный период нестабильности геомагнитного поля Земли ожидается с 12 по 20 марта. Отдельное колебание атмосферного давления спровоцирует буря 23 марта.

Последняя магнитная буря в этом месяце может произойти 30 марта. Специалисты призвали граждан внимательно следить за самочувствием в эти даты, передает «МК».

Если человек чувствует, что у него ломит суставы, болит голова, появляется слабость при изменениях погоды, значит, он метеочувствительный. Как влияет метеозависимость на людей, почему она возникает и как к ней подготовиться, узнала «Вечерняя Москва».

В марте россиян ожидает несколько сильных магнитных бурь, которые могут негативно сказаться на здоровье и самочувствии. Невролог Екатерина Демьяновская объяснила, как помочь организму в этот непростой период.