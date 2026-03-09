Российские туристы в Азии литрами пьют колу при отравлении. Токсиколог объяснил, чем аукнется такое «лечение»

Однако токсиколог Денис Борозденко в беседе с SHOT ПРОВЕРКОЙ предупредил: такое «лечение» может доставить не менее неприятные проблемы со здоровьем, чем само отравление. Огромное количество сахара в коле провоцирует диарею, а кислоты, содержащиеся в напитке, при постоянном употреблении раздражают слизистую желудка и могут привести к язве.