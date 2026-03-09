Появились новые подробности о женщине, обстрелявшей дом Рианны

По информации СМИ, одержимость Ортис распространялась и на других артистов. Ранее она публиковала аналогичные материалы о рэперше Карди Би, а в 2025 году даже подавала иск в суд, пытаясь сорвать концерт Билли Айлиш под предлогом отсутствия у организаторов необходимых разрешений. Кроме того, женщина вела YouTube-канал, где, в частности, документировала свой двухмесячный молитвенный марафон.