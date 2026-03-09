Появились новые подробности о женщине, обстрелявшей дом Рианны

Женщина, обстрелявшая в субботу дом певицы Рианны в Беверли-Хиллз, была одержима ею и другими американскими знаменитостями.
По данным New York Post и Los Angeles Times, 35-летняя Иванна Ортис, находившаяся за рулём Tesla, открыла огонь из штурмовой винтовки AR-15 по резиденции певицы, в которой та находилась в момент инцидента.
Полиция арестовала Ортис по подозрению в покушении на убийство. Как выяснилось, за несколько недель до нападения она размещала в соцсетях бессвязные и агрессивные посты, в которых прямо упоминала Рианну, сопровождая их оскорблениями и угрозами.
По информации СМИ, одержимость Ортис распространялась и на других артистов. Ранее она публиковала аналогичные материалы о рэперше Карди Би, а в 2025 году даже подавала иск в суд, пытаясь сорвать концерт Билли Айлиш под предлогом отсутствия у организаторов необходимых разрешений. Кроме того, женщина вела YouTube-канал, где, в частности, документировала свой двухмесячный молитвенный марафон.
В момент нападения Рианна находилась дома. Пока не уточняется, были ли там супруг певицы, рэпер A$AP Rocky, и их дети.